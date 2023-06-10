Известная актриса, Народная артистка Украины Ольга Сумская не сдержала эмоций, комментируя кадры из Херсонской области.

В этот раз на своей странице в Instagram Ольга Сумская опубликовала подборку трогательных кадров спасения животных на территориях, затопленных в результате взрыва оккупантами Каховской ГЭС.

"Херсонщина!‼️‼️‼️🙏🏻🙏🏻🙏🏻Люди,вы невероятные!Спасибо нашим спасателям, волонтерам, поклон каждому, родные! Сердце разрывается от боли и сострадания! 🥺🥺🥺Но эти видео возвращают к жизни…Спасенные любимцы , которые держались в воде несколько дней и дождались… В состоянии ужасного стресса от увиденного…", — пишет Ольга Сумская.

Позже Сумская также отдельно разместила видео счастливого завершения истории спасения овчарки Ники, которая наконец-то воссоединилась со своей хозяйкой.

"Продолжение истории спасения овчарки Ники!🐕❤️Она дождалась!!!🥹🙏🏻От этого всего можно сойти с ума...Слезы...Херсонщина, родные наши, мы с вами!🙏🏻🙏🏻🙏🏻", - подчеркнула Ольга Сумская.

Украинцы в комментариях поддержали Ольгу Сумскую и также делятся своими переживаниями:

"Сердце на куски… и это не кадры из фильма ужасов, это реалии украинцев, какой тяжелой ценой боремся за свободу😢";

"Сижу и реву...за что нам это все? Наши люди невероятные, спасают всех...благодарю всех волонтеров, спасателей, всех - всех";

"Боже.. спасли красавицу 🙏❤️😢 спасибо!!! Сердце уже обрывается слезами какой день".

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