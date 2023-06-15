Пострадавший пенсионер поделился, как ему удалось спастись во время ракетного удара.

Оккупанты ударили по частному сектору Краматорска и Константиновке ранним утром, когда люди еще спали. Трое мирных граждан погибли, а выжившие после удара до сих пор в шоке. Украинцы с места событий рассказали, как им удалось уцелеть во время ракетного удара российских преступников.

Один из пострадавших не слышал, как летела ракета, но почувствовал, как на него падает потолок:

«Зашипело, зашумело – начало сыпаться все, я проснулся. Меня двери спасли, можно сказать. Рядом шифоньер, оторвало двери и меня вот так прикрыло ими. Так хоть на голову ничего не попало, потому что падало все и глина тоже» - делится пострадавший пенсионер.

«Отец слава Богу вылез, вышел. Это очень тяжело, посмотрите, ничего не осталось, все разрушено» - добавляет также дочь пострадавшего.

Жители возмущены тем, что здесь нет рядом и военных, и позиций. Но россияне все равно продолжают обстреливать города и разрушают последние уцелевшие дома. Сосед пострадавшего пенсионера не выжил, его полностью засыпало обломками.

Также военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подвел промежуточные итоги ракетных ударов рф по территории Украины за июнь.

"Из этого можно сделать несколько выводов. Первый - превалирующей компонентой ракетных ударов россиян остаются авиационные ракеты Х-101/555. Хотя, известно, что объёмы их производства не критично отличаются от объёмов производства КРМБ "Калибр". И это вызывает вопрос, почему компонента КРМБ настолько незначительна?", — пишет эксперт.

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Также сообщалось, что россияне провалили штурмы на многих направлениях.

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