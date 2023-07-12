В ночь на 24 июня весь мир наблюдал за попыткой мятежа в России. Тогда Пригожин со своим войском "вагнеровцев" устроит поход на Москву. И никто точно не знает, что это было на самом деле и какие цели в себе несло. Однако, есть версия, что весь этот "мятеж" – это спланированный спектакль Путина, чтобы увидеть реакцию на него российского общества.

Такое мнение в эфире "Фабрики Новостей" выразил генерал ВСУ Сергей Кривонос.

По его словам, огромное количество россиян среагировали на этот поход, а некоторые подразделения русской армии поддержали, и переходили на сторону представителей ЧВК "Вагнер".

"Что потом с ними было, мы уже увидели на следующий день, когда в интернет попало видео с отрезанием голов россиянами россиянам. Огромное количество людей, которые поддержали, были взяты на контроль спецслужбами Российской Федерации. Знаете, это такая была военная разведка боем. Пожалуй, россияне силами ЧВК "Вагнер" провели такую разведку боем по неудовлетворенным в Российской Федерации. И сейчас многие из них уже тихонько арестованы, и уже сидят по русских застенках. Они теперь трижды подумают, есть ли смысл поддерживать или нет. Опять, это очередная организованная провокация или скажем так хороший спектакль под руководством Путина", - считает Сергей Кривонос.

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