Так, Эрдоган отозвал свои возражения против вступления Швеции в НАТО, которые в течение года сдерживали расширение блока.

«На нынешнем саммите в Вильнюсе Североатлантический альянс выступит как никогда единым», - отметил российско-израильский бизнесмен, бывший вице-президент и член совета директоров компании ЮКОС Леонид Невзлин.

Невзлин убежден, что Эрдоган пытается как можно дороже продать НАТО свое согласие.

«Швеция пообещала координировать с Анкарой свои действия «по борьбе с терроризмом». США ранее намекали на возможность поставок Турции американских истребителей, если она перестанет ставить альянсу палки в колеса.

А сам Эрдоган вчера связал принятие Швеции в НАТО со вступлением Турции в Евросоюз. Вчера же состоялась его встреча с главой Европарламента Шарлем Мишелем», - напоминает Леонид Невзлин ход событий.

По словам эксперта, вряд ли ЕС будет торопиться принять в свои ряды Турцию, которая за последние годы стала более авторитарной. А после начала полномасштабной войны в Украине Анкара балансировала между Западом и Путиным, демонстрируя, что собственные интересы для нее важнее остального. И они могут не совпадать с интересами союзников по блоку.

«Эрдоган – прагматик. Он ставит странам НАТО условия, но понимает, что выбор между Западом и Россией очевиден. Будущее есть только с одной стороны. А Путин, судя по всему, у Эрдогана уже в кармане», - подчеркнул Невзлин.

Добавим, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский эмоционально высказался по поводу последних предложений для Украины, обсуждаемых на саммите НАТО в Вильнюсе.

Он заявил, что альянс не готов ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом.

"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", - говорится в заявлении президента.

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