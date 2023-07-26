Военный эксперт Олег Жданов рассказал, в чем смысл украинского контрнаступления. Об этом специалист рассказал в своем видео.

"Это было бы банально, если было бы так легко пробиться к Азовскому морю. Об этом всегда говорилось, что самая главная задача украинского контрнаступления - это выйти на Азовское побережье. Неважно в каком месте, но выйти на него.Мы тогда отрезаем всю западную часть российской группировки прижатую к левому берегу Днепра и соответственно блокируем Крым", - расссказал специалист.

Эксперт также добавил, Останется только добить Крымский мост, причем там нужно обвалить так, чтобы упала железнодорожная часть, самое главное. И как оказалось, по Крымскому мосту есть приятные новости. Ведь специалисты оценили, что восстанавливать мост они будут до Нового года.



Как оказалось, если в прошлый раз были повреждены пролеты, то сейчас удар зацепил опоры и менять это все будет сложнее для оккупантов. Но Украине нужно уничтожить именно железнодорожную часть моста, ведь там идет до 90% снабжения для российской армии.

Специалист также рассказал, что российские войска действительно окажутся в мешке, если выйти на Азовское море. Но остается вопрос, как дойти до него силам обороны Украины.

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