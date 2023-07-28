Военный эксперт объяснил, как поменялась тактика ВСУ с начала контрнаступления в июне.

В начале контрнаступления в июне украинская армия понесла потери в технике из-за заминированных территорий, после этого тактика ВСУ поменялась.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, в начале июня, когда началось украинское контрнаступление ВСУ были уверенны, что с помощью современного вооружения и техники, которые поставили нам западные партнеры, смогут быстро рвануть вперед. Однако враг укрепил и заминировал свои линии обороны, поэтому украинская армия понесла некоторые потери. После этого тактика была грамотно скорректирована.

"Сейчас тактика украинского войска поменялась. В первую очередь мы системно и методично превращаем в пепел вражескую артиллерию. Обратите внимание на сводки украинского Генштаба за июль и июнь постоянно среди приоритетов касательно вражеской техники и вооружения – это артиллерийские системы, системы ПВО и специальная техника. Именно за этим охотятся украинские разведчики и артиллеристы", - говорит Селезнев.

По его словам, наши гармаши и ракетчики – это боги войны, которые активно уничтожают вражескую артиллерию. Однако, в ближайшей перспективе, по мнению эксперта, наше контрнаступление, особенно в южном направлении, будет продвигаться медленно, потому что площадь вглубь фронта сильно заминирована.

Последние новости Украины:

Напомним, Россияне допустили огромную ошибку на Купянском направлении: "Почувствуют в полной мере" .

Как сообщала Politeka, Украинцам раскрыли тактику новой наступательной операции, это уже не контрнаступление: "Мы же не сумасшедшие...".

Также Politeka писала, что Оккупанты ударили ракетами с самого утра: известно, куда попали.