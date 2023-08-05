Второй серьезный прилет от ВСУ по Крымскому мосту продемонстрировал, что этот стратегический объект и настоящее детище Путина имеет уязвимость. Поэтому диктатор собирается усилить защиту переправы.

Об этом в эфире "ТСН" рассказал военный эксперт Петр Черник.

Отметим, что на днях Путин заявил о какой-то секретной попытке, как можно защитить Крымский мост. По словам эксперта, диктатор будет всеми силами защищать переправу, есть как минимум три способа это сделать.

"Первое – они будут строить так называемые морские препятствия. Есть такие небольшие понтоны или большие с дополнительными шестами и сеткой, чтобы снизу в воде закрывать проход потенциальных подводных беспилотных ударных судов, и так же надводные. Будут уплотнять противовоздушную оборону. На эту минуту в Крыму сеть зенитно-ракетного прикрытия плотнее, чем над самой Москвой. И будут усиливать радиоэлектронную борьбу", - рассказал Петр Черник.

Как отмечает эксперт, самая большая победа для нас будет, когда Крымский мост пойдет под воду.

"Нужно, чтобы он упал, и не в одной секции, а хотя бы несколько секций, а еще лучше несколько сотен метров секции. Это очень сложная задача, ведь мост 18 км, и действительно это очень символьное явление, потому что это детище путинской эпохи. И он будет делать все возможное, чтобы защитить его, как можно лучше. Но мы не имеем ни наименьшего сомнения, что рано или поздно будут вычислены все необходимые алгоритмы и моменты для его полного затопления. Это вопрос только времени и обстоятельств, когда это произойдет", - подытожил Петр Черник.

Последние новости Украины:

Напомним, Украина пошла в атаку в Черном море, враг несет потери: "Крен критический".

Как сообщала Politeka, Новые жестокие атаки: после обстрелов россияне сбросили на дома авиабомбу.

Также Politeka писала, что "Пригожин подставил Герасимова": что происходит с Бахмутом после ухода "вагнеровцев".