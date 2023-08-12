Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что происходит на Бахмутском направлении. Об этом специалист поделился в эфире 24-го канала.

"Последние несколько дней россияне приняли решение и создали огневой кулах в районе Бахмута, попытались обратно отбить те позиции, которые потеряли в районе Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки южнее Бахмута. И в этот период они практически наступали целую неделю постоянные атаки были, мы перешли в оборону, потому не было никаких сообщений о нашем продвижении куда-то", - сообщил специалист.

Эксперт добавил, что ВСУ оборонялись и удерживали позиции, пока россияне вели наступательные действия. А сейчас эта неделя закончилась и у россиян боевой накал спал, поэтому теперь силы обороны занимаются наступательными действиями.

Таким образом ВСУ продвинулись на Курдюмовку, Клещеевку и северней Бахмута в районе Берховки. Это период наших наступательных действий. Силы обороны применяют тактику малых групп и продвигаются на сотни метров, но вгрызаются и окапываются на новых рубежах.

Поэтому ВСУ медленно выдавливают врага в районе Бахмута и расширяют плацдарм вокруг города. Благодаря этому силы обороны двигаются постепенно в сторону Горловки.

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