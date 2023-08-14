Для Украины индикатором к перспективам мирных переговоров станет судьба зерновой сделки. К тому же важную роль сыграет мобилизация в России – если Путин на это пойдет, значит никаких переговоров не будет.
Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал политолог Владимир Фесенко.
По его словам, Путин сейчас пытается затянуть войну против Украины, как минимум до президентских выборов США.
"И еще один индикатор вот, я сказал бы, это судьба зерновой сделки. Возобновят или не возобновят ее – это для нас будет показатель, есть ли перспективы каких-либо переговоров или нет. Во-вторых, это вопрос о мобилизации в России. Если в сентябре или в октябре в России начнется хотя бы частично мобилизация, а юридическая они к ней уже подготовились, это будет означать, что Путин взял курс на эскалацию войны", - говорит Фесенко.
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По словам политолога, если мобилизацию в РФ все-таки объявят, то вместо каких-то переговоров или там договоренности хотя бы по зерновой сделке, нас будут ждать такие более масштабные боевые действия, причем даже более масштабны, чем сейчас.
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