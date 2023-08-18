Путину в нынешней ситуации лучше отказаться от участия в выборах и поставить на свое место приемника.

И Путин, и российские элиты попытаются сохранить систему власти в РФ, которая продолжается годами. Однако, угроза революции в России все же может вынудить Путина отказаться от идеи участвовать в выборах и поставить на свое место приемника.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

По его словам, исключать возможность революции в России нельзя, а давление на Путина есть уже и сейчас.

"Почему мы так уверены, что третья революция невозможна? И вот это давление в конце концов может вынудить Путина отказаться от идеи выдвигаться самому, и выдвинуть приемника. Потому что объективно это гораздо более выгодный сценарий для самого Путина. Парадокс. Да вот, он желает переизбраться в очередной раз, в нынешних условиях, и он реально рисует повторить судьбу Чаушеску. Чаушеску там за две или три недели до свержения в очередной раз перебрался на очередной срок. И через две или там три недели революция случилась, он месяца не прожил после очередного триумфального переизбрания", - говорит Аббас Галлямов.

По словам политолога, это объективно не отвечает интересам самого Путина. Тем более не отвечает интересам российских элит.

"Потому что ситуация, если будет преемник, если это правильный приемник, если он правильно отработает, конечно, это будет нелегко, конечно, это очень сложный процесс будет. Но шанс на успех отличен от нуля, заметно, то есть этот человек некий преемник, если он все правильно сделает, то в принципе система реально имеет шанс сохранить себя. И для них, для элит это тоже имеет принципиальное значение", - говорит Аббас Галлямов.

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