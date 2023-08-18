Как и в прошлом году, осенне-зимний период для украинцев будет тяжелым, РФ продолжит разрушать нашу инфраструктуру.

Прошлая зима была тяжелой для Украины, так как Россия регулярно наносила ракетные и шахедные удары по нашей инфраструктуре в глубоком тылу. В этом осенне-зимнем периоде эта тенденция продолжиться.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, противник продолжает бить по украинским городам круглый год, не только осенью и зимой, но и летом. Тенденция к продолжению таких атак продолжиться и в этом году, в зимний период в частности.

"Россия бьет сейчас по инфраструктуре, будет бить осенью, и будет бить зимой. Она будет бить до тех пор, пока сможет, это понятно. Наша инфраструктура очень тяжело восстанавливается – это средства, это время", - говорит Кирилл Сазонов.

По словам военного, эта зима тоже будет тяжелой для украинцев, и это нужно понимать, и к этому нужно готовиться. Потому что в Украине идет война, и мечтать о тихой спокойной жизни пока не приходится.

"Да, зима будет тяжелой, готовимся к ней. Это война, легко не будет. Невозможно так, чтобы где-то была война, а где-то настоящая спокойная жизнь – все время есть свет, вода, тепло. Это невозможно, к сожалению", - констатировал военный.

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