На днях стало известно, что ВСУ освободили от оккупантов село Урожайное. Таким образом открывается путь к основной линии обороны российской армии. Сейчас Вооруженные силы работают над тем, чтобы расширить полосу давления на оккупантов в этом направлении.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, само по себе Урожайное – это маленькое село на карте Украины. Однако, в контексте нашей наступательной операции на юге оно приобрело важное значение.

"Надо понимать, что Урожайное открывает, если хотите, ворота до основной линии обороны противника, а именно к Старомлыновке, с возможным продвижением в сторону Заветного Желания. Таким образом мы говорим о том, что мы стараемся расширить зону нашего наступления, создавая для противника такую широкую, достаточно широкую полосу постоянного давления с неуверенной для противника картинкой, а куда дальше пойдут наши войска", - говорит Сергей Грабский.

Как отмечает эксперт, здесь можно говорить о вероятности продвижения ВСУ, как в район Мариуполя, так и в район Бердянска.

"Происходит создание такого расширенного коридора и в случае успешных действий наших войск, повторяю, наши ребята ведут очень есть кровопролитные бои, и в случае успеха наших войск, есть вероятность того, что мы выйдем на оперативное пространство и сможем продвинуться вплоть до побережья Азовского моря. И не важно, будут ли это округи Мариуполя или это будет город Бердянск, это будет исполнение нашей основной задачи. Именно поэтому противник яростно пытается любым способом остановить продвижение наших войск, проводя такие массирование контратаки на этом направлении", - подытожил Грабский.

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