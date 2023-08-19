В сети чаще появляется информация о том, что наши стратегические партнеры, могли установить определенное временное окно до наступления нового года.
Военный аналитик Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и бывший офицер Генштаба, высказался, что до начала нового года нами определен некий предел времени – период, в течение которого мы можем с помощью контрнаступления вернуть себе определенные территории.
Предполагалось, что если контрнаступление не достигнет своей цели, мы рискуем не восстановить границы, как они были в 1991 году. Таким образом, мы можем столкнуться с необходимостью провести вторую и, возможно, даже третью фазу контрнаступления.
"Ранее наши союзники ожидали, что Киев падет за три дня, и готовы были допустить такой исход. Однако, учитывая нашу стойкость и нашу способность защищать независимость и суверенитет, они решили поддержать нас и вложили надежду в наш успех" - заявил эксперт, подмечая, что партнеры нашей страны не должны оказывать сильного давления на наши военные планы.
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Также эксперт поделился, оккупанты уже начали строить линию обороны, хотя ранее там не существовало значительных укреплений. В это же время на Запорожском направлении Вооруженные Силы Украины выбрали тактику обхода населенного пункта Работино, не приступая к его прямому штурму, однако закрывая там оккупантов.
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