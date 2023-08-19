Согласно предположениям, уже обозначенное время выделяется для того, чтобы мы могли вернуть контроль над определенными территориями.

В сети чаще появляется информация о том, что наши стратегические партнеры, могли установить определенное временное окно до наступления нового года.

Военный аналитик Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и бывший офицер Генштаба, высказался, что до начала нового года нами определен некий предел времени – период, в течение которого мы можем с помощью контрнаступления вернуть себе определенные территории.

Предполагалось, что если контрнаступление не достигнет своей цели, мы рискуем не восстановить границы, как они были в 1991 году. Таким образом, мы можем столкнуться с необходимостью провести вторую и, возможно, даже третью фазу контрнаступления.



"Ранее наши союзники ожидали, что Киев падет за три дня, и готовы были допустить такой исход. Однако, учитывая нашу стойкость и нашу способность защищать независимость и суверенитет, они решили поддержать нас и вложили надежду в наш успех" - заявил эксперт, подмечая, что партнеры нашей страны не должны оказывать сильного давления на наши военные планы.

Также эксперт поделился, оккупанты уже начали строить линию обороны, хотя ранее там не существовало значительных укреплений. В это же время на Запорожском направлении Вооруженные Силы Украины выбрали тактику обхода населенного пункта Работино, не приступая к его прямому штурму, однако закрывая там оккупантов.

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