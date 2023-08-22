Эксперт добавил, что такие атаки и позиция, занятая ВСУ, могут быть даже выгодными для нас в свете последних событий на фронте.

СУ наконец-то успешно преодолели минные поля на Токмакском направлении и приблизились к основной линии обороны противника. С другой стороны, на Мелитопольском направлении было решено избежать прямого штурма Роботино, что также сыграло в пользу успехов украинских сил на этом секторе фронта.

Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, бывший офицер Генштаба и военный аналитик, поделился информацией о текущей ситуации на фронте.

Эксперт добавил, что под Бахмутом противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. А вот ситуация под Авдеевкой и Марьинкой контролируемая:

«На Авдеевском и Марьинском направлении, там они пытаются атаковать наши позиции и вот сейчас появилась в сводках и Новая Калиновка. Они не имеют успеха, такие атаки, уже начали нести потери. Причем у нас такая позиция с глухой обороной может быть даже выгодной на некоторых направлениях, потому что враг вынужден каждый раз после атак подвозить новые резервы. И им снова потребуется мобилизация», - подметил эксперт, касательно ситуации на данном участке фронта.

Также эксперт подметил, расслабляться все равно не стоит. Ведь оккупанты стали более организованными и отвечают на потери контрнаступлениями, что привело к уменьшению темпов наступления украинских войск. Важно учесть, у них по-прежнему большое количество человеческих ресурсов.

В настоящее время фронт принял форму качелей, поскольку в восточной части фронта мы сосредотачиваемся на оборонительной операции,

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