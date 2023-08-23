У ВСУ появились новые проблеме в направлении Бахмута, дело в том, что враг начал применять маневры минными полями, это связано с комбинированным минированием. Об этом сообщил Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.
«В данный момент это оказывает существенное влияние на дальнейшее продвижение, то есть вроде бы саперы разминируют минные поля, и тут же с помощью дистанционных средств враг по новой забрасывает. Они сразу начинают минировать любые пространства, чтобы препятствовать нашему продвижению.
Несмотря на попытку остановить движение, ВСУ держит направление, поскольку в это де время враг бросил силы на захват Марьинки. Они желают захватить населенный пункт, чтобы получить хоть какой-то успех. Известно, что ВСУ продвинулись в районе Старомайорского и заняли часть важных им территорий» - делится эксперт.
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По его словам эксперта, также проблемы с транспортной инфраструктурой стали серьезным вызовом для россии. Оккупанты не в состоянии направить грузовые составы и топливные цистерны.
Сейчас они пытаются восстановить логистику, однако уже не с помощью паромов, поскольку их вряд ли удастся восстановить для использования.
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