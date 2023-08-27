На Мелитопольском направлении фронта на данный момент ситуация развивается положительно. Украинские военные не только освободили населенный пункт Работино, но и продвинулись на юг и восток от него. Украинский военный аналитик Олег Жданов поделился подробностями о успехах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на участке фронта в районе Мелитополя, где у российской стороны отсутствуют резервы для эффективной обороны.

Аналитик отметил, что украинские войска начали продвижение в направлении Вербового, также они уже вблизи Новопрокоповки.

"Это свидетельствует о преодолении первой линии обороны. В данный момент мы находимся между первой и второй линиями обороны. Дальнейший ход действий будет направлен на преодоление второй линии обороны" - делися эксперт.

Жданов указал на то, что вероятно у российской стороны нет значительных резервов. Он пояснил, что после удержания первой линии обороны, численность войск под командованием российских генералов резко сократилась.

Эксперт ранее рассказал, Контрнаступление ВСУ продвигается полным ходом. Просто наш взгляд на войну сформирован фильмами: массовые атаки, бои на мечах, танки в бою, удары по врагу. Однако данная война имеет другие характеристики, и такая классическая тактика не подходит.

Основная цель – максимальное нанесение ущерба противнику как на фронте, так и в его тылу.

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