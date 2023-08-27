На Мелитопольском направлении фронта на данный момент ситуация развивается положительно. Украинские военные не только освободили населенный пункт Работино, но и продвинулись на юг и восток от него. Украинский военный аналитик Олег Жданов поделился подробностями о успехах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на участке фронта в районе Мелитополя, где у российской стороны отсутствуют резервы для эффективной обороны.

ВСУ, контрнаступ

Аналитик отметил, что украинские войска начали продвижение в направлении Вербового, также они уже вблизи Новопрокоповки.

"Это свидетельствует о преодолении первой линии обороны. В данный момент мы находимся между первой и второй линиями обороны. Дальнейший ход действий будет направлен на преодоление второй линии обороны" - делися эксперт.

Жданов указал на то, что вероятно у российской стороны нет значительных резервов. Он пояснил, что после удержания первой линии обороны, численность войск под командованием российских генералов резко сократилась.

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Эксперт ранее рассказал, Контрнаступление ВСУ продвигается полным ходом. Просто наш взгляд на войну сформирован фильмами: массовые атаки, бои на мечах, танки в бою, удары по врагу. Однако данная война имеет другие характеристики, и такая классическая тактика не подходит.

Основная цель – максимальное нанесение ущерба противнику как на фронте, так и в его тылу.

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