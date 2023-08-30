Во время ракетных атак по украинским городам российские оккупационные войска занимаются еще и разведкой, пытаясь вычислить, где находятся наши системы противовоздушной обороны.
Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.
По его словам, не нужно недооценивать врага, они делают разведку во время полетов ракет. Впрочем, примерно то же делают и ВСУ, когда запускают беспилотники не территорию россии.
"Нужно понимать, что мы имеем дело с коварным и умным врагом, который четко понимает свои задачи, и он ведет такую взвешенную борьбу. И элементами этой борьбы есть, в том числе, и такая разведка. То есть, изменение траектории полета ракеты приводит к подключению дополнительных систем радиолокации и отслеживания целей. Эти системы засекаются противником, создаются новые маршруты прохода ракет к целям с возможностью избежать отслеживания пролета ракеты", - рассказал Сергей Грабский.
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По словам эксперта, это напряженный постоянный процесс, который продолжается непрерывно, и мы еще будем сталкиваться с такими проблемами неоднократно в будущем.
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