Один из населенных пунктов является ключевым опорным пунктом, находящимся между первой и второй линией окопов.

Украинские военные успешно достигли первой линии обороны российских войск в Запорожье, обойдя линию обеспечения и окопы, что предоставляет Вооруженным Силам Украины (ВСУ) перспективные возможности. Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Наиболее сложной частью было преодоление линии обеспечения. Нам удавалось прорывать её, продвигаясь около трех месяцев. Эта линия была крепко укреплена. Мы уже вышли к первой линии обороны, это было еще до освобождения Работино.

В настоящее время мы активно работаем на второй линии окопов, которая находится южнее Работино. Наше движение продвигается дальше с расширением, так как просто продвигаться вперед в сторону Токмака невозможно" - поделися эксперт.

Работино является ключевым опорным пунктом, находящимся между первой и второй линией окопов. Вторая линия окопов представляет собой линию поддержки, откуда российские войска ранее проводили контрнаступление, подмечает эксперт.

Также, по его словам, с военной точки зрения, Мариуполь для российских оккупантов более важен. За последние месяцы они построили там серьезные линии обороны. В то же время, Мелитополь Вооруженные силы Украины гипотетически могут превратить в оперативный котел для россиян.

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