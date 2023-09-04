Не подготовленными и плохо оснащенными частями оккупанты не смогут значительно усилить Запорожский фронт, поскольку уже участвовали в боях на Луганщине.

В данный момент вражеские силы начали перебрасывать части еще не развернутой армии на Луганское направление, чтобы заменить 41-ю общевойсковую армию, которая длительное время участвовала в боевых действиях. Детальнее об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Одновременно они также перебрасывают 41-ю армию на Запорожское направление, осознавая, что там в скором времени фронт будет полностью прорван, и украинские войска окажутся в оперативном пространстве.

"25-я армия не готова к боевым действиям и плохо оснащена. Для ее подготовки требовалось бы как минимум несколько месяцев, однако российские власти теперь принуждают к такому перебросу уже сейчас, стремясь повысить готовность сопротивления на Запорожском направлении" - делится эксперт.

Такими не подготовленными и плохо оснащенными частями они не смогут значительно усилить Запорожский фронт, поскольку оккупанты уже участвовали в боях на Луганском фронте и нуждаются в смене.

Эксперт ранее подметил, в настоящее время мы активно работаем на второй линии окопов, которая находится южнее Работино. Наше движение продвигается дальше с расширением, так как просто продвигаться вперед в сторону Токмака невозможно.

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