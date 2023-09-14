Даже для сдерживания наступления врага этого количества сил, вероятно, недостаточно, учитывая, что часть фронта проходит вдоль реки Днепр.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают эффективные операции вдоль всей линии фронта. В дополнение к ежедневному уничтожению военного персонала и техники противника, также отмечается продвижение на нескольких направлениях. Детальнее о ситуации рассказал военный эксперт Роман Свитан.

На некоторых участках фронта, возможно, скоро удастся создать оперативное окружение и перекрыть поставки врагу.

"С учетом того, что линия фронта тянется на более чем тысячу километров, количество сил, привлеченных российской стороной, не достаточно для проведения наступательных действий, особенно если учесть, что фронт может быть шириной до 400 километров.

Кроме того, даже для сдерживания наступления врага этого количества сил, вероятно, недостаточно, учитывая, что часть фронта проходит вдоль реки Днепр и часть в районе Запорожского направления. Кроме того, ежедневно украинские военные наносят значительные потери технике противника" - делится эксперт.

Также известно, в районе Донецка сосредотачивается значительное количество военных сил и средств противника. В последние дни мы замечаем перемещение некоторых их частей в направлении Запорожья, попытку задержать наше продвижение.

Это привело к разоблачению некоторых их позиций в районе Донецка, и наши войска воспользовались этим.

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