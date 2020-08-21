Лизинг в Украине становится все более популярным способом приобретения машин. Это смесь обычного кредита, рассрочки и аренды, которая имеет свои особенности и условия, плюсы и минусы.

Лизингом называют особый тип аренды транспортного средства (арендная рассрочка), с возможностью дальнейшего его выкупа. Особенность лизинга заключается в том, что авто покупает лизинговая компания или банк, предоставляющий такую услугу, регистрирует транспорт на себя, но по составленному договору пользуется машиной клиент и постепенно выплачивает полную ее стоимость плюс процент за услугу. Хозяином машины клиент становится только тогда, когда оплатит последние, возможно даже символические копейки, от стоимости транспорта.

Эта услуга многие годы оставалась для украинцев в тени, ведь схема не самая простая и даже иногда запутанная. Не всегда понятно, сколько придется переплатить, отберут ли машину в случае неуплаты ежемесячного платежа, «сгорят» ли кровные, которые отдавались долгие месяцы за автомобиль, если нет возможности дальше платить. Разберем все по порядку.

Какие транспортные средства можно купить по лизинговой программе

Что такое лизинговая техника? Это транспортные средства (чаще всего с пробегом), которые предоставляют лизинговые компании на определенных условиях. Сюда относится:

спецтехника (учитывая трактора и сельхозтехнику);

грузовые машины;

легковые автомобили;

автобусы (в том числе микроавтобус);

водный транспорт и т.д.

То есть, выбор транспортных средств достаточно широк, но и здесь есть свои «подводные камни». Например, годовая процентная ставка за услугу лизинга (как и кредита, по сути), очень часто зависит от марки, стоимости и состояния автомобиля. То есть, если есть охота меньше переплачивать за покупку, придется покупать то, что вам навязывают, а не то, что хочется.

Что включает в себя услуга лизинга

Это комплексное предложение от юридического учреждения, которое включает в себя весь пакет: не только финансирование автомобиля, но и регистрация, страховка и др. расходы, за которые, конечно же, платит клиент.

Стоит отметить, что в случае дорожно-транспортного приключения, заботиться о страховых выплатах будет именно лизинговый партнер, который помог приобрести вам транспорт. Это обусловлено рядом договоров, которые составляются между лизинговыми и страховыми компаниями, упрощающими сам процесс. Если же страховики аргументированно отказали в страховой выплате, все убытки оплачивать вам.

В чем заключается запутанность лизинга

Для людей, которые хоть как-то знакомы с данным, особенным типом кредитования, весь процесс кажется простым и незамысловатым. Но для тех, кто еще не знаком с лизингом, и тех, кто в нем отлично разбирается, все уже не так просто. С первой категорией все предельно понятно, а вот вторая уже способна проанализировать подводные камни и весь «букет» минусов лизинга.

Основной теневой завесой, которая путает клиентов лизинговых услуг, является процентная ставка и условия, по которых заказчик может остаться и без машины, и без денег. Сюда относится и первый взнос (внушительная сумма в лизинге), и все ежемесячные платежи.

Процентная ставка в лизинговых предложениях

В 2018 году лизинговые услуги стоили в районе 19-22% в год от полной стоимости приобретенного транспортного средства. В 2019 году минимальный процент упал до 14. Также некоторые лизинговые «гиганты» стали предлагать ряд программ, по которым стоимость их услуг может значительно снижаться (есть предложения от 0,5% годовых, но получить такой «жизненный бонус» крайне сложно). Такие предложения выступают по совместным программам-договорам банков и автодилеров.

Какая процедура покупки автомобиля в лизинг

Для того чтобы взять спецтехнику, трактор, автобус, грузовик или даже автомобиль для такси, нет необходимости тратить много времени на сбор и подачу документов. Процедура, можно сказать, стандартная:

между сторонами оговариваются условия;

составляется договор о сотрудничестве, в котором прописаны все нюансы;

в договор вносятся личные данные сторон.

Между юридическими и физическими лицами в составлении договора особых отличий не имеется.

Изначально, физическому лицу необходимо выбрать автомобиль. Это может быть либо новый транспорт, либо техника с пробегом (подержанные машины). Далее необходимо выбрать лизинговую компанию или банк, предоставляющий такую услугу.

Важно: при выборе компании будьте крайне осторожны, так как на рынке Украины имеется большое количество «лизинговых мошенников». Чаще всего они действуют в рамках закона, и подтвердить свою правоту в суде будет практически невозможно. Например, схемы могут основываться на скрытых или завуалированных пунктах договора, при которых клиент при малейших нарушениях потеряет и автомобиль, и отданные деньги.

Коммерческие компании, специализирующиеся на предоставлении лизинговых услуг, предоставляют клиентам ряд программ оформления, по которым стоимость их услуг будет зависеть от количества выплат (срок можно выбрать до 5 лет), суммы первого взноса, общей стоимости транспорта и т.д. Выбрать «лизингового партнера» можно и перед выбором авто. Часто «партнеры» помогают клиентам определиться с машиной и предлагают максимально выгодные условия.

После вам потребуется ознакомиться с договором, который предлагает лизинговая компания. Если все условия подходят, подписываем соглашение и оплачиваем первый взнос.

Итог: получение долгожданной автомобильной техники, готовой к эксплуатации, уже с оформленной регистрацией и страховкой, с оплаченными налогами и сборами.

Особенности лизинга авто для физических лиц в Украине

Бывает так, что лизинговые платежи больше кредитных. Но в большинстве случаев это обусловлено тем, что оформляя машину в лизинг, клиент не тратит деньги на регистрацию и страховку, так как эти суммы включены в ежемесячные платежы.

Срок рассмотрения заявки в среднем составляет от 2 до 5 дней. По лизингу закрыть долг (оплатить его преждевременно) можно без комиссий, а также каких-либо штрафов.

Юридическим собственником транспортного средства клиент лизинга становится, как только полностью выплатит долг.

Приобретение спецтехники, сельхозтехники, автомобиля для личного пользования, грузовых машин, микроавтобусов и других транспортных средств в лизинг подразумевает обязательную выплату первоначального взноса, размер которого, как правило, превышает 10% от стоимости техники.

Пакет документов, который необходимо подписать, оформляя лизинг, сравнительно небольшой, в отличие от банковских кредитов. Всю бумажную и юридическую головную боль на себя берет лизинг-компания.

В лизинговом договоре также существует такое понятие как «выкупная стоимость». Под ней стоит понимать утвержденную договором остаточную сумму, которую клиенту необходимо внести, чтобы погасить долг и полностью выкупить машину.

Оформить лизинг можно как в гривне, так и в иностранной валюте. Процент ежемесячных переплат в долларах или евро будет ниже, чем в гривнах (около 9-10% в среднем). В отличие от банковских установ, лизинговые компании регулируются НБУ, поэтому способны продолжить финансирование в валюте даже при запрете банковского валютного кредитования.

Какие риски автолизинга, основные минусы лизингового кредитования

Основной и самый глобальный риск состоит в том, что лизинговая компания может «не захотеть» реализовывать машину так званому арендатору (клиенту). Такое проворачивают мошенники: под самый конец срока оплат за авто они, отталкиваясь от условий договора, попросту не переписывают транспорт на лизингового клиента, и тот вынужден попросту вернуть машину «истинному юридическому хозяину».

В случае если ежемесячный платеж просрочить на 30 дней (срок указывается в договоре индивидуально), автомобиль (как предмет лизинга) может быть попросту изъят. Вернут ли выплаченные деньги (с учетом первого взноса, который превышает 10% от всей стоимости)? Конечно же — нет! Ежегодно на этой основе сотни людей теряют тысячи, кровно заработанных долларов.

В отличие от банков, лизинговым «арендодателям», или как их еще называют «лизинговым кредиторам», подавать в суд на не оплатившего ежемесячный взнос клиента нет нужды. Это обусловлено тем, что авто принадлежит им, это собственность лизинговой компании. В это случае процедура простая:

клиенту звонят и приглашают в офис на «красную дорожку»;

в сжатом варианте объясняют ситуацию;

забирают ключи, вместе с автомобилем.

Если же клиент банковской компании, взявший кредит на авто, может в таком случае продать этот автомобиль, оплатить остаток долга, а сдачу оставить себе, то с лизинговыми «монстрами» такое не прокатит. Это не говоря уже о том, что с банком можно крайне долго судиться, и за этот период поднакопить денег, вернув кредит.

Лизинговые компании крайне плохо идут на реструктуризацию платежей своих клиентов, чего не скажешь о банках, которые все же более лояльно относятся к этому.

Последний и самый «безобидный» риск заключается в том, что Украина отличается крайней нестабильностью в валютной сфере. Это значит, что если договор привязан к курсу валют, сильная инфляция или «убийственная» девальвация приведет к самым непредсказуемым последствиям, ведь все сложности и нюансы решает сам клиент. К примеру, когда «рухнула» гривна, все люди, на которых «висел» долларовый кредит, попали в крайне затруднительное положение, ведь в пересчете на гривны их кредит увеличился в несколько раз.

Тем более, лизингодатели не предусматривают «плавающие» ставки, которые способны снизить финансовую нагрузку на клиента в случае изменения стоимости кредитных ресурсов.

Лицо с плохой кредитной историей также вряд ли сможет воспользоваться услугой лизинга, ведь мало кто рискнет вкладывать финансы в ненадежного клиента. Но все же стоит отметить, что шансов получить машину будет больше, чем обратившись в банк, и это по большей мере объясняется требованием первого платежа, который превышает 10% от общей суммы.

Стоит ли брать транспортное средство в лизинг?

Безусловно, есть и плюсы лизинга, которые нередко делают такое предложение более выгодным, чем кредитное. Так, к ним относится:

Широкий выбор транспортных средств (автомобилей, грузовой техники, специализированного и сельскохозяйственного оборудования), это может быть даже автобус. Клиент выбирает то, что ему нравится, а не то, на что указывают пальцем. Возможность подобрать выгодную партнерскую программу (банка и автодилера), в рамках которой покупка автомобилей может осуществляться даже по ставке 0,5-1% годовых, что весьма впечатляет. Упрощенная система оформления: клиент самостоятельно не регистрирует и не страхует автомобиль. Это делает лизинговая компания, а оплату за это раскидывает на ежемесячные платежи. Лизинговые платежи включают в себя не только оплату процентов компании, страховку и регистрацию, а также транспортный налог и Пенсионный сбор, сервисное облуживание и другие подобные услуги. Все эти финансовые расходы также «растягиваются» на 3-5 лет. Партнерские отношения лизинговых компаний со страховыми позволяют «арендатору» в случае ДТП оперативно получить выплаты без особых проблем, бумажной волокиты и «выбивания» компенсации. Это обусловлено тем, что «лизинговые кредиторы» заинтересованы в том, чтобы автомобиль починили, ведь он находится в их собственности вплоть до последнего платежа со стороны клиента. Наличие ряда «приятных» предложений, таких как круглосуточная техподдержка, эвакуатор (обычно суммы услуг не превышают 1000 гривен), а также временную замену автомобиля на другой, если тот будет неисправен. Все это делается лишь для того, чтобы клиент исправно вносил на счет «арендодателя» предусмотренный платеж».

Нет необходимости предоставлять залог, например, недвижимость. Факт, что не нужно вписывать в залог свое помещение — огромное преимущество. То есть, оформление договора не вынуждает рисковать потерей имущества. Конечно, некоторые «любители помещений» на рынке лизинга есть, но это либо мошенники, либо «специфические игроки».

Большую часть всех рабочих вопросов можно решить в режиме онлайн, что значительно упрощает покупку автомобиля.

Лизинг для юридических лиц

Удобный инструмент, с помощью которого юридические лица, в частности и фермерства, могут покупать спецтехнику и легковые автомобили в так называемую «рассрочку». Получить «займ» предприниматели могут по упрощенной программе всего лишь за несколько дней.

Лизинговое предложение для юрлиц действует так же, как и для физических лиц: документы без особых изменений, скидочные предложения зависят от нечетко определенных факторов, процентная ставка в среднем составляет 15% годовых, оплата осуществляется раз в месяц, первый взнос превышает 10% (чаще всего составляет 30-40%).

Единственное важное отличие заключается в том, что с юридическим лицом сотрудничать более «спокойно», поэтому лизинговики предоставляют им услуги в большинстве случаев.

Для фермеров и других юридических лиц личная сельхозтехника и грузовой автомобиль также является способом неплохо сэкономить на арендуемой технике. Выплаты по лизингу делают клиента все ближе к праву собственности. Ограничения в количестве покупаемой техники оговариваются индивидуально (например, покупать грузовики для сдачи в аренду навряд получится).

Имеются ли опасения для юридических лиц? Да, и чаще всего, они заключаются в нестабильности украинского рынка. Заключение коммерческого договора между сторонами предусматривает факт того, что юридических лиц ничто не сможет освободить от обязанности либо оплатить всю сумму с идеальной регулярностью, либо отдать транспорт безвозмездно. Например, если у фермера неурожайный год, проблем будет «выше крыши».

Некоторые предприниматели обращаются за помощью в какое-либо профессиональное юридическое агентство для сопровождения в лизинге. Таким образом, юридическим лицом создается некий щит, защищающий его от махинаций и «скрытых» обязанностей, условий.

Краткий вывод

Лизинговая «рассрочка» — удобный и быстрый способ приобрести транспортное средство. Это касается как легковых, так и грузовых автомобилей, и даже спецтехники. За пропуск хотя бы одного платежа, арендодатели могут потребовать возврат техники (постановка (решение) суда не требуется).

Отзывы пользователей о покупке машины по лизинговой программе разные, некоторые отмечают только преимущества, другие ругают данную схему.

Развитие лизинговых программ позволяет не только физическим лицам приобретать автомобили, но и юридическим закупаться спецтехникой.

Чтобы составить коммерческий договор, нужны стандартные документы, подтверждающие личность (список других нужных бумаг предусмотрен каждой лизинговой компанией отдельно).