Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что просто прекратить огонь – не вариант, линия фронта идет через города и села, поэтому Украина с партнерами разрабатывают план, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Издание Axios пишет, что после встречи президентов Трампа и Зеленского премьер-министр Великобритании Стармер предложил выдвинуть мирное предложение по образцу плана США по Сектору Газы. Зеленский обсудил этот вопрос со Стармером и другими европейскими лидерами на прошлой неделе. Он сказал им, что ситуация в Газе и Украине разная, но президент готов работать над этим», – отмечает Александр Мусиенко.

Попутно он напоминает публикацию в Bloomberg на прошлой неделе о том, что действительно нарабатывается пошаговый план прекращения огня, европейские лидеры в целом призвали Трампа разработать такой план, как в отношении Газы. По словам Зеленского, добавляет эксперт, такой план должен быть коротким, без большого количества деталей, и он может быть готов уже через 7-10 дней, то есть на следующей неделе уже могут появиться определенные пункты в медиа.

«Вообще прекращение огня – это ведь не просто остановились и не стреляют. Там целый ряд пунктов: контроль линии столкновения, где она проходит, на каких отдельных участках. Потому что иногда фронт – это непосредственно деревня или городок, за который идет борьба. Помните, как у нас фактически не была нормально демаркирована и определена государственная граница с россией? Некоторые села находились и на территории и россии, и Украины, граница проходила по улицам. Поэтому каждую деталь нужно прорабатывать, прописывать, чтобы потом не возникало вопросов», – объясняет Александр Мусиенко.

А тем временем глава МИД Сибига, отмечает он, заявил о приглашении американских чиновников посетить Украину, в частности приглашение есть и для Уиткоффа. По мнению эксперта, после недавнего провального визита Дмитриева в США очень важно пригласить американскую делегацию в Украину, чтобы, в частности, и нарабатывать план прекращения огня, чтобы они ознакомились с ситуацией.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что позиции сторон кристаллизуются, они выкладывают все карты на стол.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман оценил, как изменился подход Трампа к россии: санкции, ультиматумы и удары.