Политолог Руслан Бортник объяснил, что Китай согласится нажать на россию для мира в Украине только в обмен на Тайвань, а этого США сделать не могут, потому что тогда посыпается весь регион, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Главным в этой ситуации для россии остается Китай. Китай наращивает закупку энергоносителей из россии. И пока Китай заинтересован видеть в США и в Западе врага, который покушается на развитие Китая, россии не грозит стратегический кризис», – утверждает Руслан Бортник.

Также эксперт обращает внимание, что в санкционном противостоянии против Китая США впервые сдали назад, США, несмотря на все усилия, жесткую риторику, оказались неспособными принудить другую страну к определенным действиям.

А что касается скорой встречи Трампа с Си Цзиньпином, отмечает он, то это прежде всего вопрос американо-китайских отношений, договоренности по торговле возможны, но их реализация под сомнением. Но Трамп, конечно, констатирует эксперт, поднимет и другие вопросы, в частности, вопрос Украины, а Си – вопрос Тайваня, и вот тут они упрутся в стенку.

«Конечно, если США договорятся с Китаем и если Китай скажет, что русским пора заканчивать, русским придется закончить. Но пока я не вижу логики и возможностей балансов. Я не вижу того, что США могли бы положить на весы Китаю, чтобы Китай такого рода действия предпринял. Только сдать Тайвань. Но сдав Тайвань, США развяжут руки Тигру, который теперь сможет полноценно, самодостаточно и полностью контролировать свою морскую торговлю. И посыпается весь регион. После сдачи Тайваня посыпаются и Филиппины, посыпаются все американские инвестиции в регионе. Это практически невозможно», – объясняет Руслан Бортник.

