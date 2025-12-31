Подорожчання продуктів у Запоріжжі останнім часом усе відчутніше впливає на фінансові можливості місцевих родин, повідомляє Politeka.

Інформацію про це публікує портал Мінфін.

Аналітики фіксують зростання вартості базових позицій харчування протягом минулого місяця. Найпомітніші зміни торкнулися овочевої групи, молочної категорії та бакалії, що безпосередньо відображається на щотижневих витратах.

Буряк наразі продається в середньому по 10,50 за кілограм. У торговельних мережах показники різняться: у Metro його можна знайти за 6,90, тоді як у Megamarket вартість сягає 17,10. Відносно листопада середній рівень підвищився на 0,46, що свідчить про поступове зростання.

У сегменті молочних виробів також зафіксовані зміни. Сметана «Президент» із жирністю 15% у фасуванні 350 грамів у середньому обходиться покупцям у 55,19. Найнижчий показник пропонує Auchan — 49,90, а найвищий зафіксований у Novus — 58,99. За місяць значення зросло на 2,93.

Схожа динаміка спостерігається й у бакалійному напрямі. Манна крупа «Хуторок» вагою 800 грамів продається за середнім показником 39,66, що на 1,98 більше, ніж раніше. У супермаркетах розцінки коливаються від 38,49 у Novus до 40,49 у Metro.

Фахівці пояснюють ситуацію сезонними чинниками, збільшенням логістичних витрат та змінами в умовах постачання. Найшвидше реагують позиції зі стабільним попитом та обмеженими залишками.

Загальна картина свідчить, що саме овочі демонструють найбільшу мінливість, тоді як молочна група зберігає відносну рівновагу. У таких умовах подорожчання продуктів у Запоріжжі залишається важливим фактором, який змушує мешканців уважніше планувати покупки та порівнювати пропозиції різних торговельних мереж.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо.