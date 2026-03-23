Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що, попри потужності Ірану, США та Ізраїль завдають серйозних ударів, і Україні вигідно, щоб режим аятол впав, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, минула вже щонайменше доба з того моменту, як Трамп поставив Ірану ультиматум: або Ормузька протока буде розблокована, або почнуться удари по критичній інфраструктурі, по енергетиці. Це все, констатує він, ми вже чули, таку стратегію ми в Україні вже пережили, дуже нагадує російський терор проти цивільного населення.

«Ну, от Трамп почав. Я вам скажу відверто, що в наших інтересах – щоб США добилися падіння іранського режиму, щоби американці зайшли в Іран, щоби вони мали змогу встановити контроль над нафтою та газом, що, зрештою, призведе до зниження цін, до стабілізації ситуації», – стверджує Олександр Мусієнко.

У ЄС, розповідає експерт, уже починають говорити про лімітування палива: 50 літрів на добу в одні руки, 200 літрів для фермерів на одну одиницю техніки тощо. А найбільше зараз починає страждати, продовжує він, Південно-Східна Азія, адже, наприклад, Пакистан на 90% залежить від постачання зрідженого газу з Катару.

«Відомо, що Іран атакував об'єкти, до речі, озброєнням, яке обійшло Patriot , зокрема, і базу Дієго-Гарсія. Тобто це свідчить про те, що Іран таки просунувся у власній ракетно-дроновій програмі, роками готувався до війни. Але все ж таки американські та ізраїльські удари мають успіх. Так, це затягується в часі, але вони досить суттєво завдають шкоди Ірану, його військовим потужностям, і будуть надалі», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Кутаєв розповів, як росія змушує чеченців воювати проти України.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив українські удари по експортних можливостях рф: «У «Газпромі» бідкаються».