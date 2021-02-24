Нацплан по сокращению выбросов нужно согласовать с Энергостратегией Украины, а также предложить действенные финансовые механизмы ее реализации

Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб.

«Для того чтобы действительно подойти к решению вопросов Национального плана сокращения выбросов, мы должны понимать, как мы будем развиваться дальше. Вот как раз на эти вопросы в сегодняшней энергетической стратегии мы не получим ответа», - сказала Гриб.

Она также подчеркнула, что энергетическая отрасль сегодня находится не в лучшем состоянии, и в случае решения проблем на энергорынке, в частности, погашение задолженности за произведенный ток, угроза веерных отключений потребителей от энергоснабжения.

«Давайте откровенно смотреть на вещи, которые у нас есть сегодня. А это хаос в энергетической отрасли, это возможные веерные отключения, если мы будем продолжать в том же стиле, как сегодня. Мы можем говорить о том, что необходимо сегодня наполнять бюджет. Так, необходимо его наполнять, но чем? Если сегодня все практически тепловые, атомные и зеленая генерация находятся в таком состоянии, когда они не знают, что будет дальше, потому что им сегодня не платят те деньги, которые им должны », - сказала Гриб.

Депутат отметила, что сегодня энергопредприятия не имеют достаточно собственных средств для проведения екомодернизации в соответствии с Нацплана сокращения выбросов. И, по ее мнению, источником финансирования мероприятий Нацплана могут стать средства, которые предприятия платят как эконалог. И которые сегодня используются не по целевому назначению.

«Если посмотреть на финансирование, знаете, можно за экологические налоги, которые на сегодняшний день платит бизнес, кстати, это огромные суммы, можно закупать цветы, и некоторые так и делают, потому что это также экология, а можно направлять их как раз на то , чтобы устанавливать сегодня фильтры серо, азот, пыле очистки », - предложила Гриб.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Нацплан по сокращению выбросов был утвержден предыдущими правительствами без экономического обоснования и расчетов, поэтому екомодернизация энергопредприятий должна начаться с 2023 года.

В свою очередь заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил о необходимости как можно быстрее определиться с источниками финансирования мероприятий Нацплана по сокращению выбросов.

В противном случае Украина будет иметь еще больший дефицит электроэнергии в системе уже в следующем году, ведь придется выключать энергоблока если на них не будет установлено дорогостоящее очистное оборудование. А потеря такого объема тепловой генераций - это прямая угроза энергетической безопасности страны.

По подсчетам Министерства энергетики на экологизацию энергетической сферы необходимо более 4100000000 евро. В свою очередь народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко отметила, что выполнение Нацплана по сокращению выбросов необходимо начинать с наиболее реалистичных мер по екомодернизаций. Депутат зарегистрировала постановление, где призывает правительство как можно скорее разработать механизмы финансирования мероприятий Национального плана по сокращению выбросов.