Аннексия Автономной Республики Крым - это не только проблема Украины, но и опасность для всего мира.

Так считает Александр Левченко, дипломат и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине, о чем он и сказал в программе «Романенко. Беседы», а также объяснил, почему в этом вопросе важно сформировать Крымскую платформу.

«По Донбассу у нас платформа есть одна - нормандский формат, а по Крыму - нет», - отмечает эксперт. Он считает, что формирование Крымской платформы должно стать первым шагом для как минимум обсуждения деоккупации полуострова.

Левченко вспоминает о ядерном разоружении Украины. «Один аналитик посчитал, что страны НАТО сэкономили около триллиона долларов на том, что мы ядерно разоружились», - приводит он данные. С другой стороны, кроме ссылок на эти цифры на обсуждениях, важно взять правильный политический курс. Дипломат также добавляет, что позиция, которую занимает Китай в этом вопросе, важна для Украины: «Китай тоже подписался во второй линии под Будапештским меморандумом, а это территориальная целостность Украины».

Тем не менее, по мнению Александра Левченко, оценить возможность возврата полуострова сегодня довольно трудно. В частности, Россия не склонна возвращаться к обсуждению этого вопроса, дипломат со своей стороны считает это избытком уверенности и пренебрежением международного права. «Критическую массу давления на Россию надо хотя бы через Крымскую платформу подтягивать», - отмечает он. Мол, стоит понимать, что территориальные претензии России не ограничатся Крымом, а будут расти в прогрессии.

В частности, он советует Министерству иностранных дел Украины, сотрудничая с другими государствами, побуждать мировое сообщество в своих отношениях с РФ поднимать крымский вопрос: заявлять об абсолютном непризнании аннексии полуострова, предлагать решить эту проблему и занять статус-кво. Дипломат отмечает, что неплохо было бы ожидать таких действий от НАТО и ЕС.

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