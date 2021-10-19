Верховная Рада может проголосовать за отставку главы Министерства экологии Романа Абрамовского уже в четверг, 21 октября.

Об этом заявила заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, пишет Интерфакс Украина.

«Мы вчера (18 октября, на заседании фракции - ИФ) обсуждали, что на этой неделе может быть проголосована отставка господина Абрамовского, министра экологии... Если его заявление (об отставке - ИФ) официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг (21 октября - ИФ) мы по процедуре проголосуем его отставку», - сказала Кравчук.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на своем заседании в пятницу, 15 октября, рассмотрел работу Министерства экологии и остался очень недоволен результатами. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, «к большому сожалению, министерство на сегодняшний день не в достаточном объеме выполняет указы президента». Поэтому Совет поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о деятельности руководителей министерства на ближайшем заседании правительства.

Как известно, Роман Абрамовский - один из самых богатых министров в правительстве Дениса Шмыгаля. У него есть большой бизнес в «зеленой» энергетике (сейчас все компании официально оформлены на жену).

За прошлый год Абрамовский преумножил свое состояние на 2,1 млн грн, теперь на его счетах - 34,2 млн. Тучи начали сгущаться над Абрамовским давно: и президент, и Рада неоднократно выказывали недовольство провальной работой его ведомства.

Даже преемником ему уже нашли: среди кандидатов называют действующего заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ирина Ставчук; заместителя министра по вопросам цифрового развития Руслана Стрельца, и экс-министра экологии Остапа Семерака.