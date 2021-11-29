Политолог Петр Охотин рассказал, можно ли властям сотрудничать с олигархатом, а также заявил, что власть должна поддерживать бизнес.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с Татьяной Резвин.

«В конце ноября Европейская палата аудиторов издала отчет, где назвала Украину термином «захваченное государство». Этот термин с 90-х годов употребляется для тех стран, где государственная вертикаль слабее финансовой», - сказал Охотин.

По словам эксперта, власти не должны кооперироваться с олигархами, но можно тесно сотрудничать с большим бизнесом и помогать ему развиваться, но только если он не пытается относиться к государству как к бесплатному ресурсу.

«С большим бизнесом нужно дружить, как и с малым и средним, а тех людей, которые, несмотря на государственную власть, пытаются на что-то влиять, их нужно выводить на чистую воду и показывать, кто является главным. Пандемия показала, что если происходит чрезвычайная ситуация, все равно основные расходы падают на плечи государства и налогоплательщиков», - подчеркнул Охотин.

По мнению политолога, власти должны максимально помогать крупному бизнесу, потому что он является рычагом развития отраслей и экономики в целом, а олигархат должен притесняться из-за того, что он пытается влиять на политику в пользу своих финансово-промышленных групп.

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