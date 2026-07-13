В Днепропетровской области начался экспериментальный проект по предоставлению бесплатного жилья для ВПЛ, сообщает Politeka.
Инициатива ориентирована на внутренне перемещенных лиц, принадлежащих к определенным категориям, в частности тех, кто после длительного медицинского ухода нуждается в дополнительной поддержке в повседневной жизни.
По данным Министерства социальной политики, программа предусматривает бесплатное проживание в специально обустроенных помещениях сроком до 12 месяцев. Расходы возмещаются за счет государственного бюджета.
Участники получают:
- дом со всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания;
- возможность самостоятельно организовывать быт и готовить;
- помощь в ведении хозяйства и поддержку социальных навыков;
- содействие в преодолении сложных жизненных ситуаций;
- доступ к специалистам или службам при необходимости, независимо от формы собственности помещения.
Проживание для маломобильных ВПЛ обеспечивают физические и юридические предоставлятели социальных услуг из соответствующего Реестра. Они отвечают критериям Кабинета Министров и имеют в собственности или арендуют помещение, пригодное для предоставления услуг.
Министерство подчеркивает, что главная цель программы не ограничивается временным размещением людей, лишившихся жилья из-за войны. Основная задача – восстановление самостоятельности, стабильности и чувства безопасности, создание условий для полноценной повседневной жизни.
Программа продолжает работать, обеспечивая бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области и всестороннюю поддержку нуждающимся, помогая адаптироваться и почувствовать социальную защищенность.
Источник: Минсоц
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