Синоптики рассказали о прогнозе погоды на неделю с 22 по 28 декабря в Запорожье и раскрыли, какими будут эти зимние дни.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 22 по 28 декабря в Запорожье и рассказали, что следует ждать в эти дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 22 по 28 декабря в Запорожье. Начнется все с холодного времени, постепенно стопчики термометра будут падать. В понедельник 22 числа: в течение всего дня в городе будет держаться облачная погода. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +2°C.

Во вторник, 23.12: воздух прогреется до +1°C. С утра и до самого вечера в городе небо будет покрыто облаками. Дождей или снега не прогнозируется.

Среда, 24.12: облака покроют небосвод на все сутки. Без дождей или снега. Температурные колебания от -1 до +1°C.

Четверг, 25 числа: до самого вечера будет облачно. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах -1…-5°C. 25 декабря отмечается Рождество – один из главных христианских праздников. С давних времен это день примирения, добра, миролюбия, прославления Христа.

В пятницу, 26.12: солнце в этот день скроется за облаками. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах -2…-6°C.

Суббота, 27.12 : на протяжении всех суток небосвод покроется облаками. Без осадков. Температура будет колебаться от -5 до -1°C. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

В воскресенье 28.12: утром и вечером будет держаться пасмурная пора. Без осадков. Температурные показатели от -4 до 0°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 22 по 28 декабря в Запорожье обещает прохладное время с минусовыми показателями.

