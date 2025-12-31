Подорожание продуктов в Запорожье в последнее время все более ощутимо влияет на финансовые возможности местных семей, сообщает Politeka.

Информацию об этом публикует портал Минфин .

Аналитики фиксируют рост стоимости базовых позиций питания на протяжении прошлого месяца. Самые заметные изменения затронули овощную группу, молочную категорию и бакалею, что непосредственно отражается на еженедельных расходах.

Свекла продается в среднем по 10,50 за килограмм. В торговых сетях показатели разнятся: в Metro его можно найти за 6,90, в то время как в Megamarket стоимость достигает 17,10. По отношению к ноябрю средний уровень повысился на 0,46, что свидетельствует о постепенном росте.

В сегменте молочных изделий также зафиксированы изменения. Сметана "Президент" с жирностью 15% в фасовке 350 граммов в среднем обходится покупателям в 55,19. Самый низкий показатель предлагает Auchan – 49,90, а самый высокий зафиксированный у Novus – 58,99. За месяц значение выросло на 2,93.

Похожая динамика наблюдается и в бакалейном направлении. Манная крупа «Хуторок» весом 800 граммов продается по среднему показателю 39,66, что на 1,98 больше, чем раньше. В супермаркетах расценки колеблются от 38,49 у Novus до 40,49 у Metro.

Специалисты объясняют ситуацию сезонными факторами, увеличением логистических затрат и изменениями в условиях снабжения. Быстрее всего реагируют позиции со стабильным спросом и ограниченными остатками.

Общая картина свидетельствует, что именно овощи демонстрируют наибольшую изменчивость, в то время как молочная группа сохраняет относительное равновесие. В таких условиях подорожание продуктов в Запорожье остается важным фактором, заставляющим жителей внимательнее планировать покупки и сравнивать предложения разных торговых сетей.

