Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области - уменьшить финансовую нагрузку и обеспечить стабильность.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области в этом сезоне стартует в рамках программы поддержки домохозяйств на зимний период 2025-2026 годов, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на обеспечение базовых потребностей и улучшение условий проживания пожилых жителей региона, а организаторы отмечают оперативность предоставления ресурсов, чтобы люди смогли заранее подготовить жилье к холодам.

Проект реализуют "Каритас Полтава" совместно с международной католической организацией CRS (Catholic Relief Services). Поддержка охватывает Полтавскую и Зиньковскую общины. Мобильные команды работают по графику, поэтому жителям советуют внимательно следить за официальными объявлениями.

Получателями помощи определены домохозяйства по уязвимым категориям. Это лица с инвалидностью I–II группы, граждане старше 60 лет, люди с ограниченными возможностями от рождения, одинокие родители, беременные женщины, матери детей до трех лет, семьи с приемными детьми, пациенты с тяжелыми заболеваниями и многодетные семьи.

Для участия необходимо подготовить паспорт, налоговый номер, справку ВПЛ, реквизиты IBAN и документы, подтверждающие соответствующий статус. Поддержка предоставляется один раз на домохозяйство при отсутствии аналогичных выплат от других организаций.

В рамках программы гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области - уменьшить финансовую нагрузку и обеспечить стабильность быта во время зимнего периода. Жителям советуют заранее подготовить необходимые документы для получения поддержки без задержек.

