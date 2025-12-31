Энергетики просят жителей заранее зарядить необходимые устройства и планировать дела с учетом графика отключения света на 1 января в Чернигове.

График отключения света на 1 января в Чернигове обнародовали энергетики в канун новогодних праздников, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Черниговоблэнерго .

Плановые работы продлятся с 10:00 до 16:00 и охватят несколько районов города.

Ограничения связаны с техническим обслуживанием сетей. Специалисты предупреждают: подача электроэнергии будет прекращена временно, по завершении работ питания возобновят в полном объеме.

В указанное время без электричества останутся жители 2-го Заречного переулка, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 4, 4, 51А, 53 и 55.

Также запланированы отключения на улице Рябиновой (дома № 7–12, 14), Дешине (дома № 1–46, включая 1А, 15А и 16А), улице Заречной (дома № 3–15, 17, 26, 28, 30, 32, 4 и 34, 3–33, 37, 39).

Света не будет затронута на улицах Кулиш (№ 1, 3–6, 8, 11–14, 18), Малинова (№ 2, 5, 7, 9), Мурахтова (№ 1–14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37), 3, а также .

Планируемые работы затронут Павловскую — дома № 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 5/22, 13/39 и 23/46, Первую набережную (№№ 21, 41, 45, 45А, 47, 49), 5, 17, 19, 21, 23, 25) и Соловину (№№ 1-30 через один).

Отдельно указано дачное товарищество «Аист», где закрытие затронет участки № 15, 16, 17, 21, 26 и 27, а также дом № 2 на Запрудной.

Отдельно указано дачное общество «Аист», где отключение будет касаться участков № 15, 16, 17, 21, 26 и 27, а также дома № 2 на Запрудной.

Энергетики просят жителей заранее зарядить необходимые устройства и спланировать дела с учетом графика отключения света на 1 января в Чернигове во избежание неудобств в праздничный день.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где можно иметь от 25 тысяч заработной платы.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: жителей удивили новыми ценами.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: от 25 тысяч зарплаты предлагают на некоторых вакансиях.