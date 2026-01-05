Графика отключений света на 6 января в Чернигове охватывает сразу несколько населенных пунктов региона.

Графики отключения света в Чернигове на 6 января будут действовать в части домов города из-за плановых и технических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

В Чернигове на 31 декабря запланированы масштабные графики отключения электроснабжения, которые охватят большое количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.

С 09:00 до 15:00 электроснабжение будет временно отсутствовать по адресам:

1-й Заричный № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 4

2-й Заричный № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 55, 5

Вышнева №12 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26

Гарамив № 3, 4, 5, 7, 9

Горобынова № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Дачное общество Аист № 15, 16, 17, 21, 26, 27

Дёшина № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1a, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 15a, 16a

Запрудна № 2

Зарична №3 , 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Киинська - № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Кулиша - № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18

Малынова — № 2, 5, 7, 9

Мурахтова - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Набережня - № 2, 31, 33, 11111

Павловська- № 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 5/22, 13/39, 23/46

Перша Набережна - № 21, 41, 45, 45А, 47, 49

Полянська - № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5

Соловьина - № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Шевченка - № 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169А, 171, 171А, 173, 173А, 173В, 175, 177, 177А, 179, 1 191А, 193, 195, 197, 199, 201

Шкильна - № 3А

С 09:00 до 17:00 вводятся ограничения по плановым работам. Света не будет на улицах:

1-й Кирилла Разумовского № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2а, 4а

2-й Кирилла Разумовского №1 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 7А

Авиаторов №19​

Батуринская №16​

Береговая №4​

Вишнева № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 7а

Волковича № 1, 3, 5, 11

Вороного Г. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21

Анны Барвинок № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Гарамив № 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12a, 14a, 16a, 21a, 22a

Дмитрия Бортнянского № 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20Б, 26а

Забаровская № 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 22а, 22б, 2

Захысныкив Украины - № 24, 25, 27А

Ивана Выговского - № 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 14, 15, 17, 18А, 18Б, 19, 192, 2 25, 30А, 32Ж, 32З, 32И, 32К

Ивана Мазепы - № 48

Иоанна Максимовича - № 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 16А

Кирилла Разумовского - № 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 29А, 1 151, 151А, 153, 153А, 153Б, 153В, 155, 155А, 157 (в т.ч. все дома с буквами)

Кривоноса 2-й - № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 52, 54, 56

Кривоноса 3-й - № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15А, 17А

Липинского - № 62А

Лугова - № 51, 58

Механизаторов - № 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 40А, 42, 42Б, 44, 46

Михайлофедоровская - № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 1Б, 16В

Захысныкив Чернигова - № 21, 32, 32А, 36, 38, 40

Озерна - № 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 11А

Олег Михнук — № 6, 8, 10, 10А, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 41А/1, 41А/2, 41А, 43, 45, 45А, 47, 47А, 47Б, 49

Елены Пчелки - № 3-42, 33А

Пантелеймоновская - № 12Б, 14, 19, 38, 40

Полуботка - № 31, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Радиозаводская - № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19

Радиозаводская Перша / Друга / Третья — все указанные дома из списка

Ричкова - № 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А

Романа Бжеского - № 35-62, 41А

Рятувальныкив - № 14, 24

Сосницкая - № 1-124 (в т.ч. все дома с буквами)

Сосницкий - № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19

Степана Носа - № 4, 10-22, 2А, 20А

Схидна - № 1, 1А, 7, 10, 11, 12, 17, 25, 27, 35, 57

Урожайна — № 45

Фабрычна — № 3–52, 5А, 14А, 40А

Шкильна - № 2-20 (в т.ч. с буквами)

Яблунева - № 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8А

Яровый - № 9, 14А

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

