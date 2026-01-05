Графики отключения света в Чернигове на 6 января будут действовать в части домов города из-за плановых и технических работ, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".
В Чернигове на 31 декабря запланированы масштабные графики отключения электроснабжения, которые охватят большое количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.
С 09:00 до 15:00 электроснабжение будет временно отсутствовать по адресам:
- 1-й Заричный № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 4
- 2-й Заричный № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 55, 5
- Вышнева №12 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26
- Гарамив № 3, 4, 5, 7, 9
- Горобынова № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- Дачное общество Аист № 15, 16, 17, 21, 26, 27
- Дёшина № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1a, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 15a, 16a
- Запрудна № 2
- Зарична №3 , 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
- Киинська - № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39
- Кулиша - № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18
- Малынова — № 2, 5, 7, 9
- Мурахтова - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37
- Набережня - № 2, 31, 33, 11111
- Павловська- № 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 5/22, 13/39, 23/46
- Перша Набережна - № 21, 41, 45, 45А, 47, 49
- Полянська - № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5
- Соловьина - № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- Шевченка - № 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169А, 171, 171А, 173, 173А, 173В, 175, 177, 177А, 179, 1 191А, 193, 195, 197, 199, 201
- Шкильна - № 3А
С 09:00 до 17:00 вводятся ограничения по плановым работам. Света не будет на улицах:
- 1-й Кирилла Разумовского № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2а, 4а
- 2-й Кирилла Разумовского №1 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 7А
- Авиаторов №19
- Батуринская №16
- Береговая №4
- Вишнева № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 7а
- Волковича № 1, 3, 5, 11
- Вороного Г. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21
- Анны Барвинок № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
- Гарамив № 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12a, 14a, 16a, 21a, 22a
- Дмитрия Бортнянского № 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20Б, 26а
- Забаровская № 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 22а, 22б, 2
- Захысныкив Украины - № 24, 25, 27А
- Ивана Выговского - № 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 14, 15, 17, 18А, 18Б, 19, 192, 2 25, 30А, 32Ж, 32З, 32И, 32К
- Ивана Мазепы - № 48
- Иоанна Максимовича - № 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 16А
- Кирилла Разумовского - № 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 29А, 1 151, 151А, 153, 153А, 153Б, 153В, 155, 155А, 157 (в т.ч. все дома с буквами)
- Кривоноса 2-й - № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 52, 54, 56
- Кривоноса 3-й - № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15А, 17А
- Липинского - № 62А
- Лугова - № 51, 58
- Механизаторов - № 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 40А, 42, 42Б, 44, 46
- Михайлофедоровская - № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 1Б, 16В
- Захысныкив Чернигова - № 21, 32, 32А, 36, 38, 40
- Озерна - № 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 11А
- Олег Михнук — № 6, 8, 10, 10А, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 41А/1, 41А/2, 41А, 43, 45, 45А, 47, 47А, 47Б, 49
- Елены Пчелки - № 3-42, 33А
- Пантелеймоновская - № 12Б, 14, 19, 38, 40
- Полуботка - № 31, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
- Радиозаводская - № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19
- Радиозаводская Перша / Друга / Третья — все указанные дома из списка
- Ричкова - № 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А
- Романа Бжеского - № 35-62, 41А
- Рятувальныкив - № 14, 24
- Сосницкая - № 1-124 (в т.ч. все дома с буквами)
- Сосницкий - № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19
- Степана Носа - № 4, 10-22, 2А, 20А
- Схидна - № 1, 1А, 7, 10, 11, 12, 17, 25, 27, 35, 57
- Урожайна — № 45
- Фабрычна — № 3–52, 5А, 14А, 40А
- Шкильна - № 2-20 (в т.ч. с буквами)
- Яблунева - № 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8А
- Яровый - № 9, 14А
Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: каких цен ждать с января.
Также Politeka сообщала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: с января действуют новые цены.
Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: список вакансий, где готовы платить от 17 тысяч.