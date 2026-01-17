Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предусматривает предоставление единовременной финансовой поддержки в рамках правительственной программы для социально уязвимых категорий.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье является частью государственной инициативы, направленной на поддержку отдельных категорий граждан во время холодов, в частности, путем единовременной выплаты в размере 6,5 тысяч, сообщает Politeka.

Как объясняют в Кабинете министров, в 2025 году правительство приняло решение снова реализовать уже применявшуюся ранее программу «Зимняя поддержка».

Она ориентирована на детей из социально незащищенных семей, детей и лиц с инвалидностью, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц, а также на отдельные категории пожилых людей.

Размер денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье в этом году остался без изменений и составляет 6,5 тысячи гривен на одного человека.

Выплата носит разовый характер и является целевой, поскольку использовать средства разрешается только на приобретение лекарств и вещей, необходимых в зимний период.

Правительство уточняет, что подать заявку на получение средств можно еще с 20 ноября 2025 года. Сделать это могут наиболее уязвимые группы населения.

Речь идет о детях, над которыми установлена ​​опека или попечительство, детях с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа или приемных семьях, несовершеннолетних из малообеспеченных домохозяйств, а также о детях и лицах с инвалидностью первой группы из числа внутренне перемещенных лиц.

Отдельно в перечне определены одинокие пожилые люди, также имеющие право на эту денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье.

Для оформления соцподдержки предусмотрены два способа обращения. Один из них предполагает личное посещение любого отделения Пенсионного фонда Украины. Другой способ дистанционным и осуществляется через приложение «Дія».

