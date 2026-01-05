"Харьковоблэнерго" сделало графики отключения света в Харьковской области на 6 января.

Графики отключения света в Харьковской области на 6 января вводятся из-за плановых ремонтных работ в электросетях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Харьковоблэнерго", которое опубликовала пресс-служба Люботинского городского территориального общества.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Харьковской области на 6 января.

Ограничения электроснабжения запланированы с 09:00 до 16:00 из-за ремонтных работ в городе Люботин. Отключения относятся к следующим адресам:

Переулок Державный: дома 15/24, 15/А, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/А, 22, 23, 24, 25, 26, 28

Переулок Пылыппа Орлыка: дома 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8/3

Переулок Шаляпина: дома 1, 4, 4А, 5/9, 6, 7, 9, 11

Улица Технична: дома 1/А, 2/А, 3, 3/А, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 6/2, 6Б, 7, 12, 13, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 2 25/15

Переулок Техничный: дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Въезд Дубинина: №3 , 4

Въезд Успишный: №3 , 5, 8/1

Улица Героев Афганцив: № 52, 61/26, 63, 65, 67

Переулок Героев Афганцив: № 1А, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 9

Улица Караванская: №53 /30

Улица Короленка: № 41, 41А

Улица Одесська: № 3, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2, 24, 26, 27/54, 28/43, 30, 32, 34

Улица Алексея Гиренко: №1/2, 1/9, 2/11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14/А, 15, 16/10, 17, 18, 2 25, 28, 30, 34/16.

Графики отключений "Харьковоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах в Viber и Telegram.

