Украинцам рассказали, кто именно может получить бесплатные продукты для ВПЛ в Кривом Роге.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Кривом Роге предоставляет общественная организация «ВПЛ Украины» в сотрудничестве с партнерами, сообщает Politeka.net.

Информацию об условиях участия и порядке получения помощи обнародовали на официальном сайте объединения. Программа реализуется совместно с городскими властями, представителями бизнеса, общественным сектором и международными структурами.

Инициатива ориентирована на внутренне перемещенные лица, которые обустраивают жизнь в новых общинах. Организаторы сосредотачиваются на обеспечении базовых потребностей, поддержке адаптации и доступе к необходимым сервисам.

Кроме продуктовых наборов, участники могут воспользоваться медицинскими и правовыми консультациями, а также сопровождение в вопросах жилья. Актуальные графики выдачи и даты регистрации публикуют в Telegram-канале организации — там появляются сообщения, когда снова доступны бесплатные продукты для ВПЛ в Кривом Роге.

Отдельно действует направление медицинской поддержки: специалисты проводят обучение по медицинской помощи, консультируют по сохранению физического и эмоционального состояния, информируют о доступных услугах.

Также в рамках жилищных программ переселенцам помогают с поиском жилья, обустройством мест проживания, трудоустройством и ориентацией в государственных и международных инициативах.

Центр поддержки работает по адресу: улица Олимпия Галика, 75Б. Прием посетителей осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу - с 11:00 до 14:00, воскресенье является выходным днем.

Организаторы отмечают, что программа будет действовать и дальше, а объемы поддержки будут зависеть от поступления ресурсов и количества зарегистрированных заявок.

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