Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області стартує в рамках експериментального проєкту, який дозволяє переселенцям жити до року в спеціально обладнаних приміщеннях, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Мінсоціальної політики, сім’ї та єдності України.

Програма розрахована на людей, що після тривалого медичного чи доглядового супроводу потребують додаткової підтримки у побуті.

Житло надається безкоштовно за рахунок державного бюджету. Квартири та кімнати оснащені базовими зручностями, дозволяють самостійно готувати їжу та вести домашнє господарство.

Ініціатива передбачає комплексну соціальну допомогу. Переселенцям надають підтримку у розвитку навичок самостійного життя та вирішенні побутових і життєвих труднощів. Фахівці залучаються незалежно від форми власності приміщень.

Фізичні та юридичні особи, які надають житло, повинні бути внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг та відповідати критеріям Кабміну. Приміщення повинне бути придатним для проживання, безпечним і комфортним для мешканців.

Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області спрямоване не лише на тимчасове розміщення. Головна мета програми — відновити відчуття безпеки та самостійності для тих, хто залишив рідний дім через війну. Додатково передбачено оформлення документів, консультування щодо подачі заявок та комплексну підтримку у повсякденних питаннях.

П=Відповідний проєкт забезпечує стабільне перебування переселенців у регіоні та сприяє їхній адаптації, одночасно гарантує комфорт та соціальний захист.

