Грошова допомога для ВПО у Полтавській області забезпечує громадян засобами для проживання, проте не всім отримувачам вона приходить вчасно.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області призначена на підтримку найбільш вразливих категорій українців, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області виплачується органами Пенсійного фонду України. Вона передбачає щомісячні виплати у розмірі 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 000 гривень для інших категорій.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області надається на шість місяців від місяця подання заяви і може продовжуватися автоматично.

Однак переселенці часто стикаються із ситуацією, коли кошти не надійшли вчасно, і причини цього можуть бути різними.

Проблема може полягати у технічних збоях та призупиненні виплат через системні помилки. Для тих, хто не належить до категорій, яким гарантовано подовження виплат, слід особливо уважно контролювати цей процес.

Без додаткового звернення Пенсійний фонд зазвичай продовжує соцвиплати особам пенсійного віку, чия пенсія не перевищує 9 444 гривень, дітям і дорослим з інвалідністю I чи II групи, дітям-сиротам та дітям з важкими захворюваннями.

А також - тим, хто перебуває у дитячих будинках сімейного типу або прийомних родинах. Всі інші отримувачі мають самостійно перевіряти, чи продовжені їм виплати на наступний шестимісячний період.

Щоб не втратити кошти, українцям радять перевіряти стан соцпідтримки заздалегідь. Наприклад, якщо остання виплата припала на листопад, вже у цьому місяці слід було звернутися до ПФУ.

Дізнатися про статус виплат можна, звернувшись до контакт-центру Пенсійного фонду за номерами 0 800 503 753, (044) 281-08-70 або (044) 281-08-71.

