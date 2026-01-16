Дефицит продуктов в Харькове усугубляет ситуацию, ведь спрос среди потребителей остается высоким.

Дефицит продуктов в Харькове оказывает влияние на стоимость тепличных овощей и приводит к повышению цен, сообщает Politeka.net.

Аналитики рынка отмечают, что больше всего подорожали помидоры. Основной причиной стало ограничение предложения по завершению сезона выращивания. Дефицит продуктов в Харькове усугубляет ситуацию, ведь спрос среди потребителей остается высоким.

Импортная продукция также оказывает влияние на формирование стоимости. На рынке поступает небольшое количество зарубежных помидоров, их цена за последнюю неделю поднялась примерно на 20%, что отражается на среднем уровне расценок в торговых сетях.

Сходная тенденция наблюдается в сегменте тепличных огурцов. Ограниченное предложение и неизменный спрос принуждают торговцев повышать ценники. Специалисты объясняют это сокращением объемов продукции на внутреннем рынке, которое возникает из-за окончания основного сезона выращивания.

В условиях дефицита овощей реализация товаров происходит по более высоким ценам, которые испытывают на себе как розничные покупатели, так и посетители продовольственных рынков. В частности, разница между предложениями в магазинах может достигать десятков процентов.

Аналитики советуют потребителям внимательно следить за обновлениями цен, сравнивать предложения разных сетей и планировать покупки во избежание чрезмерных затрат на базовые овощи во время сезона дефицита.

Кроме того, в Харьковской области подорожали продукты.

Основными причинами эксперты называют сезонные факторы, рост логистических издержек, колебания валютного курса и повышение стоимости энергоресурсов.