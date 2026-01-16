Дефіцит продуктів у Харкові посилює ситуацію, адже попит серед споживачів залишається високим.

Дефіцит продуктів у Харкові впливає на вартість тепличних овочів та призводить до підвищення цін, повідомляє Politeka.net.

Аналітики ринку зазначають, що найбільше подорожчали помідори. Основною причиною стало обмеження пропозиції через завершення сезону вирощування. Дефіцит продуктів у Харкові посилює ситуацію, адже попит серед споживачів залишається високим.

Імпортна продукція також впливає на формування вартості. На ринку надходить невелика кількість закордонних помідорів, їхня ціна протягом останнього тижня піднялася приблизно на 20%, що відбивається на середньому рівні розцінок у торговельних мережах.

Схожа тенденція спостерігається у сегменті тепличних огірків. Обмежена пропозиція та постійний попит змушують продавців підвищувати цінники. Фахівці пояснюють це скороченням обсягів продукції на внутрішньому ринку, яке виникає через закінчення основного сезону вирощування.

В умовах дефіциту овочів реалізація товарів відбувається за вищими цінами, що відчувають на собі як роздрібні покупці, так і відвідувачі продовольчих ринків. Зокрема, різниця між пропозиціями у магазинах може сягати десятків відсотків.

Аналітики радять споживачам уважно стежити за оновленнями цін, порівнювати пропозиції різних мереж і планувати покупки, щоб уникнути надмірних витрат на базові овочі під час сезону дефіциту.

Крім того, у Харківській області також подорожчали продукти.

Основними причинами експерти називають сезонні фактори, зростання логістичних витрат, коливання валютного курсу та підвищення вартості енергоресурсів.