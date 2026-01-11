Графики отключения света в Винницкой области на неделю с 12 по 18 января вводятся из-за запланированных ремонтных работ в ряде населенных пунктов, пишет Politeka.net.
Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».
Специалисты АО «Винницаоблэнерго» будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. В этой связи в Винницкой области утверждены графики отключения электроэнергии на неделю с 12 по 18 января.
13 января с 9 до 16 часов из-за профилактических и ремонтных работ не будет света в поселке Кожухив по адресам:
- Брацлавська: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 3 39, 40, 40Н, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
- Вышнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Владимира Винниченко: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- Гагарина: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- Голованюка: 1, 1А, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 36 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 7
- Затышна: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20;
- Кармелюка: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 33 41, 42;
- Кооперативная: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21;
- Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- Лисова: 1;
- Лугова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 3 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66 70, 71.
14 числа с 9 до 16 часов будут действовать отключения электроэнергии в следующих населенных пунктах:
с.Лысогирка улицы:
- Кооперативна 1,3,4,5,5A,7,9,11,14,15,16,17,18,21,22,23,26,30,30A,32,33,36,40;
- Коцюбинського 2,4,5,6,10,11,12,13,13А,15,16,17,17А,20,23,28;
- Сильська 1,2,3,4,5,6,8,12,15,17,18,19,22,25,26,27,29,31,32,33;
- Шкильна 1,3,8,9,11,11А,13,14,16,19.
с.Медведивка улицы:
- Пидлисна 1,5,6,8,12,13,16,17,18,19,21,25,28,29,32,34,36,38,41,43,44,45,54,55,78;
- Полевая 2,3,4,5,5А,10,11,12,13,18,20,21,22,23,26,27;
- Сонячна 1,2,3,12,13,14,15,17,19,19А,21,22,26,28,29,34.
15 января с 9 до 16 часов из-за плановых ремонтов обесточат следующие населенные пункты региона:
Гаврышивка улицы:
- Б. Хмельницкого 1,2,3,5,6,9,11,12,13,13А,14,16,18,18А,19,20,21,22,23,25,26,27,28 ,32,33,35,36,37,38,40,42,44,45,47,49,51,53,55,56,57,59,60,61,62;
- Пидлисна 1,3,9,10,11,12,15;
- Садова 1,2,3,4,6,7,8.
Громадське улицы:
- Владимира Четверука 1,2,2/2,3,4,5,5А,7,7А,8,9,10,11,12,14,15,17,19,20,21,23,28,29;
- Героев Украины 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25;
- Леонида Каденюка 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13;
- Мыру 1,1А,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
- Молодижна 3,7,10,17,27.
16 января обесточивание вводится с 9 до 16 часов в следующих населенных пунктах:
Кожухив улицы:
- 40-риччя Перемогы: 1, 3, 43; Б/Н
- Брацлавська: 1Н, 2Н, 3Н, 5Н, 6Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 19, 20Н, 21Н, 22Н, 23А
- Заливанського: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Лисова: 1, 1А, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 4 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58
Лисне улица Лесная: 1/23, 2, 23
Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Винницаоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.
