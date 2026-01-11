Графики отключения света в Винницкой области в неделю с 12 по 18 января будут действовать в части региона.

Графики отключения света в Винницкой области на неделю с 12 по 18 января вводятся из-за запланированных ремонтных работ в ряде населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Специалисты АО «Винницаоблэнерго» будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. В этой связи в Винницкой области утверждены графики отключения электроэнергии на неделю с 12 по 18 января.

13 января с 9 до 16 часов из-за профилактических и ремонтных работ не будет света в поселке Кожухив по адресам:

Брацлавська: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 3 39, 40, 40Н, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;

Вышнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Владимира Винниченко: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

Гагарина: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Голованюка: 1, 1А, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 36 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 7

Затышна: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20;

Кармелюка: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 33 41, 42;

Кооперативная: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21;

Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Лисова: 1;

Лугова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 3 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66 70, 71.

14 числа с 9 до 16 часов будут действовать отключения электроэнергии в следующих населенных пунктах:

с.Лысогирка улицы:

Кооперативна 1,3,4,5,5A,7,9,11,14,15,16,17,18,21,22,23,26,30,30A,32,33,36,40;

Коцюбинського 2,4,5,6,10,11,12,13,13А,15,16,17,17А,20,23,28;

Сильська 1,2,3,4,5,6,8,12,15,17,18,19,22,25,26,27,29,31,32,33;

Шкильна 1,3,8,9,11,11А,13,14,16,19.

с.Медведивка улицы:

Пидлисна 1,5,6,8,12,13,16,17,18,19,21,25,28,29,32,34,36,38,41,43,44,45,54,55,78;

Полевая 2,3,4,5,5А,10,11,12,13,18,20,21,22,23,26,27;

Сонячна 1,2,3,12,13,14,15,17,19,19А,21,22,26,28,29,34.

15 января с 9 до 16 часов из-за плановых ремонтов обесточат следующие населенные пункты региона:

Гаврышивка улицы:

Б. Хмельницкого 1,2,3,5,6,9,11,12,13,13А,14,16,18,18А,19,20,21,22,23,25,26,27,28 ,32,33,35,36,37,38,40,42,44,45,47,49,51,53,55,56,57,59,60,61,62;

Пидлисна 1,3,9,10,11,12,15;

Садова 1,2,3,4,6,7,8.

Громадське улицы:

Владимира Четверука 1,2,2/2,3,4,5,5А,7,7А,8,9,10,11,12,14,15,17,19,20,21,23,28,29;

Героев Украины 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25;

Леонида Каденюка 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13;

Мыру 1,1А,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;

Молодижна 3,7,10,17,27.

16 января обесточивание вводится с 9 до 16 часов в следующих населенных пунктах:

Кожухив улицы:

40-риччя Перемогы: 1, 3, 43; Б/Н

Брацлавська: 1Н, 2Н, 3Н, 5Н, 6Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 19, 20Н, 21Н, 22Н, 23А

Заливанського: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Лисова: 1, 1А, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 4 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58

Лисне улица Лесная: 1/23, 2, 23

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Винницаоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

