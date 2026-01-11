Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 5 по 11 января в Харькове, рассказав, какими будут эти дни.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 12 по 18 января в Харькове. Начнется все с прохладной поры, однако неделя прогнозируется изменчивой с разными температурными показателями.

В понедельник 12 числа: весь день в городе будет облачным. Без осадков. Максимальная температура воздуха -9°C, а ночью она упадет до -11°C.

Во вторник, 13.01: температура воздуха опустится до -14°C ночью, днем ​​будет -8°C. Безоблачное небо будет идти лишь утром - день и вечер в городе ожидаются пасмурными.

Среда, 14.01: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Температурные колебания от -15 до -9°C. Наши предки в этот день следили за облаками: если утренние часы ожидаются, то погода будет идти. Также в прошлые времена заметили, если с утра густой иней на деревьях, то год будет урожайным.

Четверг, 15 января: облачность продержится до самого вечера. Утром и до позднего вечера возможен мелкий снег. В течение дня температура будет держаться в пределах -12...-10°C.

В пятницу, 16:01: с утра до самого вечера в Харькове небо будет покрыто облаками. Температура воздуха будет держаться в пределах -10...-8°C.

Суббота, 17.01: в течение всего дня будет пасмурно. Без осадков. Показатели термометра будут колебаться от -11 до -9°C.

В воскресенье 18.01: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Температурные показатели от -13 до -9°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 12 по 18 января в Харькове обещает прохладное морозное время.

