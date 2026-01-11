Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня в Харкові, розповівши, якими будуть ці дні.

Прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 січня в Харкові зробили синиптики та попередили, чого очікувати від погоди, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 січня в Харкові. Розпочнеться все зі прохолодної пори, проте тиждень прогнозується мінливим з різними температурними показниками.

У понеділок 12-ого числа: весь день у місті буде хмарним. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне -9°C, а вночі вона впаде до -11°C.

У вівторок, 13.01: температура повітря опуститься до -14°C вночі, вдень триматиметься -8°C. Безхмарним небо лишатиметься лише вранці - день та вечір у місті очікуються похмурими.

Середа, 14.01: сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Температурні коливання — від -15 до -9°C. На погоду цього дня вказували птахи: якщо синички зранку пищать – на мороз, якщо горобці нагогошилися, варто чекати непогоди. Також у минулі часи помітили, якщо зранку густий іній на деревах, то рік буде врожайним.

Четвер, 15 січня: хмарна погода триматиметься до самого вечора. З ранку і до пізнього вечора можливий дрібний сніг. Впродовж дня температура триматиметься в межах -12…-10°C.

У п’ятницю, 16.01: з ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Температура повітря триматиметься в межах -10…-8°C.

Субота, 17.01: протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Показники термометра коливатимуться від -11 до -9°C.

У неділю 18.01: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температурні показники — від -13 до -9°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 січня у Харкові обіцяє прохолодну морозну пору.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Харкові: хто отримає підвищені виплати у 2026 році.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Харкові: з популярними товарами виникли великі проблеми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харківській області: ціни суттєво виросли.