Работа для пенсионеров в Харькове охватывает разные отрасли и позволяет выбрать формат занятости в соответствии с возможностями и специальностью.

Работа для пенсионеров в Харькове остается доступна сразу в нескольких сферах с возможностью официального оформления и сохранения социальных гарантий, сообщает Politeka.

Актуальные предложения собраны на платформе work.ua и охватывают обслуживание клиентов, медицинское направление и производственные специальности. Работодатели готовы рассматривать кандидатов без обязательного опыта, делая акцент на ответственности и мотивации.

Одной из открытых позиций является оператор call-центра компании Adelina Call Center & BPO. Обязанности предусматривают консультирование абонентов мобильной связи по тарифам, фиксацию обращений в базе и корректную коммуникацию с клиентами.

Предприятие предлагает базовую оплату 15 тысяч гривен с дополнительными бонусами от 3 тысяч, оплачиваемую учебу, официальный контракт и гибкий график от шести часов ежедневно. Ключевыми требованиями называют внимательность, вежливость и готовность помогать людям.

Еще одно направление – медицина. Заведение ищет врача по физической и реабилитационной медицине. Должность предусматривает полную занятость, ведение курса восстановления и лечебно-профилактической помощи детям. Оплата труда колеблется в пределах 20–30 тысяч гривен.

Также доступна вакансия в пищевой промышленности для слесаря. Специалист будет выполнять сборку оборудования, сверление, нарезку резьбы и работать с технической документацией. Работодатель гарантирует почасовую оплату с премиями, стабильный график по будням и официальное оформление.

Опыт от одного года приветствуется, однако компания готова учить внимательных кандидатов. Заработок на этой позиции стартует от 20 тысяч до 25 тысяч гривен. Таким образом, работа для пенсионеров в Харькове охватывает разные отрасли и позволяет выбрать формат занятости в соответствии с возможностями и специальностью.

