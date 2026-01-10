Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні галузі та дозволяє обрати формат зайнятості відповідно до можливостей і фаху.

Робота для пенсіонерів у Харкові залишається доступною одразу в кількох сферах із можливістю офіційного оформлення та збереження соціальних гарантій, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції зібрані на платформі work.ua та охоплюють обслуговування клієнтів, медичний напрям і виробничі спеціальності. Роботодавці готові розглядати кандидатів без обов’язкового попереднього досвіду, роблячи акцент на відповідальності та мотивації.

Однією з відкритих позицій є оператор call-центру в компанії Adelina Call Center & BPO. Обов’язки передбачають консультування абонентів мобільного зв’язку щодо тарифів, фіксацію звернень у базі та коректну комунікацію з клієнтами.

Підприємство пропонує базову оплату 15 тисяч гривень із додатковими бонусами від 3 тисяч, оплачуване навчання, офіційний контракт і гнучкий графік від шести годин щоденно. Ключовими вимогами називають уважність, ввічливість і готовність допомагати людям.

Ще один напрям — медицина. Заклад шукає лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини. Посада передбачає повну зайнятість, ведення курсу відновлення та надання лікувально-профілактичної допомоги дітям. Оплата праці коливається в межах 20–30 тис. гривень.

Також доступна вакансія у харчовій промисловості для слюсаря. Фахівець виконуватиме складання обладнання, свердління, нарізання різьби та працюватиме з технічною документацією. Роботодавець гарантує погодинну оплату з преміями, стабільний графік у будні дні та офіційне оформлення.

Досвід від одного року вітається, однак компанія готова навчати уважних кандидатів. Заробіток на цій позиції стартує від 20 тисяч і сягає 25 тисяч гривень. Таким чином, робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні галузі та дозволяє обрати формат зайнятості відповідно до можливостей і фаху.

