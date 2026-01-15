Часть доплат для украинских пенсионеров в Харькове повысятся в 2026 году, поэтому следует знать подробности.

Доплаты для пенсионеров в Харькове продолжат выплачиваться в 2026 году, часть надбавок к пенсии украинцам повысится, сообщает Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Законодательством предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения, которые уже находятся на заслуженном отдыхе. Речь идет о гражданах, связанных с территориями, потерпевшими последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 2026 году размер такой ежемесячной доплаты увеличился и составляет 2595 грн.

Тем временем доплаты, предусмотренные для украинцев в возрасте 70-ти, остаются без изменений:

от 70 до 75 лет – 300 гривен ;

; от 75 до 80 лет – 456 гривен ;

; в возрасте от 80 лет – 570 гривен.

Компенсационную доплату начинают начислять от достижения этого возраста после дня рождения. Так что за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней.

Также в пенсионном фонде предупредили об одном условии получения такой доплаты. Право на нее имеют только граждане, общий размер пенсии которых не превышает 10340,35 грн.

Особая надбавка предусмотрена для неработающих пенсионеров (то есть прекратили работу или не зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель) и имеют на своем содержании детей до 18-ти. Ее размер – 150 грн на каждого ребенка.

Однако оформить надбавку может только один из родителей (пенсионеров в семье), а начисление производится до достижения ребенком совершеннолетия.

Также пенсионеры, имеющие страховой стаж, превышающий минимально установленные законодательством требования, имеют право на ежемесячную надбавку. За каждый дополнительно отработанный год государство насчитывает всего 25 гривен 95 копеек. Даже в случае, если человек имеет 10 лет стажа сверх нормы, общая сумма надбавки составит примерно 300 гривен, что существенно не влияет на размер пенсионного обеспечения.

