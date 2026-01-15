Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при поддержке Министерства социальной политики и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области реализуется благотворительным фондом "Каритас Львов УГКЦ", сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку пожилых людей и уязвимых категорий населения. Основным центром проекта стал Центр жизнестойкости «Сильные вместе», который помогает гражданам адаптироваться к сложным обстоятельствам и укрепить психологическую устойчивость.

Инициатива научит участников справляться со стрессом, преодолевать последствия травм и поддерживать эмоциональный баланс в повседневной жизни.

В работе центра задействована команда специалистов: психолог, социальный работник и менеджер по социальной сфере. Они проводят индивидуальные консультации, групповые занятия, тренинги и взаимоподдержки. Во время этих мероприятий люди овладевают навыками коммуникации, выражением эмоций и укреплением уверенности в собственных силах.

К основным направлениям работы относятся разработка личных запросов, организация мероприятий для семей, обучающие программы для работников социальной, образовательной и медицинской сфер, а также представителей религиозных и общественных структур. Это позволяет охватить не только непосредственных участников, но и специалистов, поддерживающих людей в кризисных ситуациях.

Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при поддержке Министерства социальной политики и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Центр "Сильные вместе" помогает восстановить психологическую устойчивость, преодолеть тревожность и найти ресурсы для активной жизни, способствуя ощущению стабильности и уверенности в будущем.

