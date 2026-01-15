Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області здійснюється за підтримки Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується благодійним фондом «Карітас Львів УГКЦ», повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку людей похилого віку та вразливих категорій населення. Основним осередком проєкту став Центр життєстійкості «Сильні разом», який допомагає громадянам адаптуватися до складних обставин і зміцнити психологічну стійкість.

Ініціатива навчить учасників справлятися зі стресом, долати наслідки травм та підтримувати емоційний баланс у повсякденному житті.

У роботі центру задіяна команда фахівців: психолог, соціальний працівник і менеджер із соціальної сфери. Вони проводять індивідуальні консультації, групові заняття, тренінги та зустрічі взаємопідтримки. Під час цих заходів люди опановують навички комунікації, висловлювання емоцій та зміцнення впевненості у власних силах.

До основних напрямів роботи належать опрацювання особистих запитів, організація заходів для родин, навчальні програми для працівників соціальної, освітньої та медичної сфер, а також представників релігійних і громадських структур. Це дозволяє охопити не лише безпосередніх учасників, а й фахівців, які підтримують людей у кризових ситуаціях.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області здійснюється за підтримки Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Центр «Сильні разом» допомагає відновити психологічну стійкість, подолати тривожність і знайти ресурси для активного життя, сприяючи відчуттю стабільності та впевненості у майбутньому.

